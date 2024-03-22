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إقتصاد

هذا ما سجّله سعر صرف الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
22-03-2024 | 04:57
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركيّ.
 
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