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إقتصاد

بعد ارتفاعات قياسية.. الأسهم الأوروبية تنخفض

Lebanon 24
22-03-2024 | 05:46
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تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متأثرة بأداء أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الفاخرة، أن سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعا قياسيا في الجلسة السابقة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، لكن لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.
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وتفوق المؤشران فاينانشال تايمز 100 البريطاني وإيبكس الإسباني على نظرائهما الإقليميين.

ونزلت أسهم شركات التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.9 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة فينيكس البريطانية إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بقفزة 7.5 بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين إنها تهدف إلى تحقيق سيولة تشغيلية 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.77 مليار دولار) وسداد ديون بقيمة 500 مليون إسترليني بحلول عام 2026.

وانخفض سهما بنك نورديا ودانسكي بنك ثمانية بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب، إذ تم تداولهما دون الحق في توزيع أرباح.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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