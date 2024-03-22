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إقتصاد

في ختام تعاملات اليوم.. كيف أقفلت أسهم اوروبا؟

Lebanon 24
22-03-2024 | 17:46
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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة.

وثبت مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 509.64 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسي جديد للمرة السابعة هذا الشهر، الخميس، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1 بالمئة.
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وارتفع المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.15 بالمئة إلى مستوى 18205 نقاط، وهو الإغلاق القياسي الرابع على التوالي.


كما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.60 بالمئة إلى مستوى 7930 نقطة.


أما مؤشر "كاك" الفرنسي فانخفض بنسبة 0.35 بالمئة إلى مستوى 8151 نقطة.

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