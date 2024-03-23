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إقتصاد
وسط آمال بالتهدئة في المنطقة.. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
23-03-2024
|
03:56
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استقرت أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي، على الرغم من ترجعها بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة، إذ أدى احتمال وقف إطلاق النار في غزة إلى إضعاف مؤشرات الخام بينما خففت الحرب في أوروبا وتقلص عدد منصات الحفر الأميركية من حدة الانخفاض.
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تحركات الأسعار
خلال الأسبوع الماضي، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسلم مايو ارتفاعا طفيفة بنسبة 0.11 بالمئة، ليصل إلى مستوى 85.43 دولارا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.06 بالمئة خلال الأسبوع لتصل إلى مستوى 80.63 دولارا للبرميل.
وسجل كلا الخامين تراجعا خلال تداولات الجمعة.
وقال جون كيلدوف الشريك في شركة "أجين كابيتال" إن "الجميع يترقبون ما ستحمله عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لغزة"، مضيفا أن محادثات السلام الناجحة ستدفع المسلحين الحوثيين في اليمن إلى السماح لناقلات النفط بالمرور عبر البحر الأحمر.
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