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إقتصاد

"موديز" تعدل نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة

Lebanon 24
23-03-2024 | 02:59
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عدلت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية إلى تونس من سلبية إلى مستقرة، وتثبت تصنيفها عند  "CAA2".

وقالت الوكالة في بيان، السبت، إن تعديل توقعاتها إلى مستقرة يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير.
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وأضافت "موديز" أن قاعدة التمويل المحلي الصغيرة نسبيا في تونس وغياب المزيد من التمويل الخارجي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين يضغطان على التمويل.
كما أوضحت أن تثبيت التصنيف تونس عند "CAA2" يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل، وسط احتياجات تمويلية كبيرة.
وتوقعت "موديز" في تقريرها أن تخضع احتياطيات تونس لسحب محتمل، لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.

كما تتوقع الوكالة استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي.
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