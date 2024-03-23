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إقتصاد

"ستاندرد اند بورز" يسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ بداية 2024

Lebanon 24
23-03-2024 | 04:30
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سجل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأميركي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لعام 2024، وذلك بعد أن تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بتوقعاته لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بحلول نهاية العام.
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ويأتي ارتفاع "ستاندرد اند بورز 500" الأسبوعي على الرغم من الأداء الهادئ بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة.

كما سجل المؤشر "ناسداك" المجمع على ارتفاعا قويا خلال الأسبوع بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا وسط استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن سعر الفائدة الرئيسية عند ذروته في الوقت الحالي، مؤكدا أن المركزي الأميركي سيبدأ بخفض الفائدة خلال العام الجاري.
وظلت معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما.

تحركات الأسهم

سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا أسبوعيا جماعيا، إذ صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 2.29 بالمئة إلى مستوى 5234.15 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ناسداك" بنسبة 2.85 بالمئة إلى مستوى 16428.82 نقطة.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.97 بالمئة إلى مستوى 39472.01 نقطة.
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