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إقتصاد
هذا ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
23-03-2024
|
04:13
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، 89350 و 89650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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