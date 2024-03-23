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إقتصاد

بعد قرار الفيدرالي الأميركي.. الذهب يعاود ارتفاعه

Lebanon 24
23-03-2024 | 05:31
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا أسبوعيا، وذلك  بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر إلى مستوى غير مسبوق، الخميس، إلا أنها تراجعت خلال آخر جلسات التداول، الجمعة.
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تحركات الأسعار

سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.44 بالمئة، لتصل إلى 2165.44 دولارا للأونصة.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
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