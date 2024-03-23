بعد قرار الفيدرالي الأميركي.. الذهب يعاود ارتفاعه

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا أسبوعيا، وذلك بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري.وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر إلى مستوى غير مسبوق، الخميس، إلا أنها تراجعت خلال آخر جلسات التداول، الجمعة.تحركات الأسعارسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.44 بالمئة، لتصل إلى 2165.44 دولارا للأونصة.