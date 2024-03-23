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إقتصاد

"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لبريطانيا من سلبية إلى مستقرة

Lebanon 24
23-03-2024 | 11:19
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عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لاقتصاد بريطانيا من "سلبية" إلى "مستقرة" مشيرة إلى تخفيف مخاطر السياسة الاقتصادية، مع إعادة تأكيد تصنيف البلاد عند (AA-).

وأوضحت الوكالة أن مخاطر السياسة الاقتصادية قد تراجعت في بريطانيا، منذ أن أصدرت فيتش توقعاتها السلبية في تشرين الأول 2022.
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وتوقعت فيتش في بيانها أن نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ستظل مستقرة حتى نهاية عام 2025.

وأضافت أنها تتوقع انخفاض العجز المالي من 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3.7 بالمئة في عام 2025.

واوضحت وكالة فيتش أن الانخفاض الأخير في التضخم الاستهلاكي السنوي في المملكة المتحدة كان إيجابيا، إذ انخفض من ذروة بلغت 11.2 بالمئة في تشرين الأول 2022 إلى 3.4 في المئة في شباط من هذا العام.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال شباط الماضي بأكثر من المتوقع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن التضخم - بقياس مؤشر أسعار المستهلكين - انخفض إلى 3.4 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ أيلول 2021، مقارنة مع 4 بالمئة في كانون الثاني.

وأضاف المكتب أن تراجع أسعار المواد الغذائية كان وراء هذا الانخفاض إلى حد بعيد.
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