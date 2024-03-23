ماذا فعلت الصين لدعم إقتصادها؟

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وكشفت بيانات وزارة المالية الصينية التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الانفاق الحكومي ارتفع خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 482.8 مليار يوان (66.8 مليار دولار)، في أسرع وتيرة له منذ 5 سنوات.وأوضحت بلومبرغ أن بكين تتحرك تدريجياً نحو إسناد مسؤولية دعم النمو الاقتصادي للحكومة المركزية، بدلاً من المسؤولين المحليين، كوسيلة للحفاظ على حجم الاستثمارات ونزع فتيل أزمة الدين المحلي.ونقلت بلومبرغ عن تشينغ تشاوبينغ، المحلل الاقتصادي لدى مجموعة "أستراليا أند نيوزيلاند بانكينغ غروب" المصرفية، قوله: "تكشف البيانات الأخيرة أن بكين تعتزم تعزيز النمو مع الحد من المخاطر".والجدير بالذكر، أن السلطات المركزية والمحلية في الصين أنفقت نحو 700 مليار يوان، خلال أول شهرين من العام الجاري على قطاعات الزراعة والغابات والري، بالإضافة إلى التنمية العمرانية والريفية، في زيادة نسبتها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.