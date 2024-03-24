Advertisement

إقتصاد

لتجنب إغلاق الحكومة... بايدن يقر حزمة تمويل بـ1.2 تريليون دولار

Lebanon 24
24-03-2024 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1178527-638468718117228481.jpeg
Doc-P-1178527-638468718117228481.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدق الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، على حزمة من مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار بعد أن أقر الكونغرس التشريع الذي طال انتظاره، مما أنهى التهديد بإغلاق جزئي للحكومة.
وقال البيت الأبيض إن بايدن وقع على القانون في منزله في "ويلمينغتون" في "ديلاوير"، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع.
Advertisement
وتم تمرير القانون في مجلس الشيوخ بأصوات 75 بنعم مقابل 24 بلا، بعد انتهاء تمويل الأجهزة في منتصف الليل.


ولكن البيت الأبيض أرسل مذكرة لاحقا يعلن أن مكتب الإدارة والموازنة أوقف الاستعدادات للإغلاق لأن هناك درجة عالية من الثقة في تمرير الكونغرس للتشريع، وأن الرئيس سيصدق عليه السبت.
 
 
واستغرق الأمر من المشرعين 6 أسابيع لموازنة العام الحالي للوصول إلى نتيجة بشأن تمويل الحكومة، وهي عملية عرقلها المحافظون.
وتشمل مشاريع القانون الحزمة الأولى من فواتير إنفاق العام الكامل التي تمول وزارات شؤون المتقاعدين والزراعة والداخلية وغيرها، وقد طرحت في الكونغرس قبل أسبوعين ومررت قبل انتهاء تمويل الأجهزة بساعات.
كما تشمل الحزمة الثانية، والتي تمول وزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية، وغيرها من مجالات الحكومة العامة.
بإضافة الحزمتين، يصبح الانفاق المحدد لموازنة العام نحو 1.66 تريليون دولار، ولا يتضمن ذلك برامج مثل التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي أو تمويل ديون البلاد. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:07 | 2024-03-24
01:19 | 2024-03-24
17:00 | 2024-03-23
15:00 | 2024-03-23
11:19 | 2024-03-23
11:00 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24