الشركات الحكومية في مصر ترفع أسعار تسليم السكر

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رفعت الشركات الحكومية في مصر أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرير سعر صرف الجنيه، بحسب 3 رؤساء شركات حكومية لإنتاج السكر تحدثوا مع "الشرق" مشترطين عدم نشر أسمائهم.أحد رؤساء شركات السكر التابعة لوزارة التموين أكد لـ"الشرق" أن تحرير سعر الصرف "زاد من تكاليف الإنتاج بالمصانع"، ضارباً بسعر الغاز الطبيعي مثلاً على ما سبق، إذ كانت الشركة تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية بـ145 جنيهاً، وارتفع السعر حالياً إلى 240 جنيهاً.خلال آذار الجاري، أعلنت مصر تحرير سعر صرف الجنيه، ما رفع سعر الدولار مقابل العملة المصرية بنحو 60% ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية، وصولاً إلى حدود 46.5 جنيهاً لكل دولار.(بلومبرغ)