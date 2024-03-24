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إقتصاد
5 شركات تستحوذ على 15 مليار من البيتكوين.. هذه هي
Lebanon 24
24-03-2024
|
13:45
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تستحوذ 5 شركات مدرجة على ما قيمته 15 مليار دولار من عملة "بتكوين"، بحسب "coingecko.com".
الاستحواذ الأكبر من نصيب شركة "مايكروستراتيجي"، إذ تبلغ قيمة العملة المشفرة بحوزتها نحو 11.5 مليار دولار، فيما تتوزع الحصة الباقية بين شركات "غالاكسي ديجيتال" و"ماراثون ديجيتال" و"تسلا" و"هت8".
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المصدر: بلومبرغ
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