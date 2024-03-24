الريال الإيراني يعاني

Advertisement

انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي اليوم الأحد، مسجلا 613.500 مقابل الدولار، فيما تحتفل البلاد برأس السنة الفارسية.وكان الدولار يعادل 590 ألف ريال في 18 آذار وهو آخر يوم عمل قبل العطلة.واليوم، تبلغ قيمة الريال حوالي واحد على عشرين مما كان عليه عام 2015، عندما وقعت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية.ووصلت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها في شباط عام 2023 عند 600 ألف ريال مقابل الدولار.وحاول إيرانيون الأحد استبدال الريال بالدولار في مراكز الصرافة الرئيسية بشارع الفردوسي في طهران، لكن معظمها كان مغلقا بسبب عطلة عيد النوروز التي تستمر من 20 آذار إلى 2 نيسان. حيث تشتد فرصة السفر إلى الخارج، ما يزيد الطلب على الدولار واليورو.(روسيا اليوم)