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إقتصاد
وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات.. ارتفاع أسعار النفط
Lebanon 24
25-03-2024
|
00:49
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأميركية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.
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وبحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 85.67 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 25 سنتا أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 80.88 دولار للبرميل.
وسجل كلا الخامين تغيرا بأقل من واحد بالمئة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن.إس.تريدنغ) وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "تصاعد التوتر الجيوسياسي، بالإضافة إلى زيادة الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا مع تراجع الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، أثار المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية".
وأضاف "انخفاض عدد منصات الحفر الأميركية زاد أيضا المخاوف بشأن شح الإمدادات".
وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز انخفاض عدد منصات النفط الأميركية بمقدار منصة واحدة إلى 509 الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض الإمدادات في المستقبل.
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