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إقتصاد

مع بداية الاسبوع.. اليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
25-03-2024 | 04:06
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89350 و 89650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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