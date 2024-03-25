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إقتصاد

لندن ستعلن استثمارات جديدة عامة وخاصة في قطاع الطاقة النووية

Lebanon 24
25-03-2024 | 04:18
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يُعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الإثنين، استثمارات عامة وخاصة جديدة، لتعزيز برنامج الردع النووي للمملكة المتحدة، وكذلك الصناعة النووية المدنية، حسبما أفاد مكتب "داونينغ ستريت"، الأحد.
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وقالت رئاسة الحكومة في بيان، إن "أمن الطاقة والأمن القومي للمملكة المتحدة يعتمدان على الطاقة النووية"، مضيفة "هذا القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من العمال البريطانيين المهرة".
وسيعلن سوناك استثمارات عامة وخاصة بهدف تعزيز القوى العاملة في المجال النووي، وبالتالي دعم 40 ألف وظيفة جديدة.

وسيُدلي رئيس الوزراء بهذه التصريحات من بارو في شمال إنجلترا، وهي مدينة يريد أن يراها "تزدهر بوصفها موقعا لبناء الغواصات النووية البريطانية".
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