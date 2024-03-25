المؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض وسط عمليات جني أرباح

أغلق المؤشر "نيكي" الياباني على انخفاض، الاثنين، بفعل عمليات جني للأرباح في أعقاب قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.



وأغلق مؤشر "نيكي" منخفضا 1.61 بالمئة عند 40414.12 نقطة، بعد هبوط 192 سهما من أسهم المؤشر البالغ عددها 225 وصعود 30 سهما فقط.

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وتجاوز المؤشر مستوى 41 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق الجمعة، وأغلق عند مستوى قياسي بلغ 40888.43 نقطة.



وانخفض المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.26 بالمئة إلى 2777.64 نقطة.

وهبط سهم "طوكيو إلكترون" العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.6 بالمئة، وخسر سهم "فاست ريتيلنج" المالكة لشركة "يونيكلو" 0.6 بالمئة، كما تراجع سهم شركة التوظيف "ريكروت هولدنجز" 3.6 بالمئة.



ورغم أن سعر الين يحوم حول 151.32 للدولار، تراجعت أيضا أسهم الشركات اليابانية ذات المبيعات الخارجية المرتفعة.



وتراجع سهم مجموعة "سوني" نحو ثلاثة بالمئة، وخسر سهم "تويوتا موتور" 1.1 بالمئة.



وخسر سهما "هوندا" و"نيسان" 2.2 بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب.