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إقتصاد

مع هبوط الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب

Lebanon 24
25-03-2024 | 04:50
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ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مع تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو، ومع انخفاض الدولار مما عزز جاذبية المعدن الأصفر.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الأخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي تلك العملات.
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وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم للتجارة، "لا تزال البيئة جيدة تماما على ما يبدو بالنسبة لأسواق المعادن النفيسة".
وأضاف "لا تزال الأسواق تتطلع إلى قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض وشيك لأسعار الفائدة. ويبدو أن يونيو هو الشهر الأكثر احتمالا لبدء أول خفض لأسعار الفائدة".
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