رغم الحرب.. مصر تزيد من وتيرة شراء الغاز الإسرائيلي

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اتفقت مصر على زيادة كميات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل بنحو 26% لتصل إلى 1.450 مليار قدم مكعب يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل، عوضاً عن نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً الآن، وذلك بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق"، شريطة عدم نشر اسمه.تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حالياً مستويات ما قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت خلال كانون الثاني 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً، بما سيساعد البلاد في زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة.وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.(بلومبرغ)