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إقتصاد
بأرقام كبيرة.. هذا ما تخطط له "نيسان"
Lebanon 24
25-03-2024
|
07:00
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تستهدف "نيسان موتور"، تحقيق مبيعات إضافية بمقدار مليون سيارة في غضون ثلاث سنوات، مع سعي شركة صناعة السيارات اليابانية إلى استعادة الزخم وتعزيز الربحية.
ويركز هدف الشركة، الذي كشفت عنه اليوم الاثنين، كجزء من خطة منتصف الفترة الجديدة، على تحقيق هامش ربح تشغيلي لا يقل عن 6% خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر تقديم العشرات من النماذج الجديدة -بما في ذلك المركبات الكهربائية الأكثر فعالية من حيث التكلفة- وعقد شراكات، وفقاً للشركة التي يقع مقرها في يوكوهاما.
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من ناحية أخرى، خفضت نيسان هدف مبيعاتها السنوية للمرة الثانية الشهر الماضي إلى 3.55 مليون وحدة من 3.7 مليون، و4 ملايين سيارة قبل ذلك، وذلك للسنة المالية المنتهية الشهر الجاري.
وأشارت شركة صناعة السيارات، التي شهدت انخفاضاً حاداً في مبيعاتها بالصين، إلى اشتداد المنافسة وتعطل الخدمات اللوجستية، الذي وصفته بأنه مؤقت. ومع ذلك، فإنها تتوقع أرباحاً تشغيلية أعلى خلال هذه الفترة، وذلك بفضل إجراءات خفض التكاليف.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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