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إقتصاد

دعوة عاجلة من صندوق النقد للصين: الإصلاحات يجب أن تحاكي السوق

Lebanon 24
25-03-2024 | 07:49
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دعا صندوق النقد الدولي الصين إلى إجراء "مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تحاكي السوق" لتعزيز الاقتصاد الراكد في مواجهة أزمة سكن وطلب محلّي ضعيف واستمرار ارتفاع البطالة بين الشباب.

وقاوم صنّاع السياسة في الصين حتى الآن الدعوات لتعزيز الاقتصاد عبر اتخاذ إجراءات تحفيز حكومية واسعة النطاق، مؤكدين بدلاً من ذلك الحاجة إلى التحوّل إلى نمو "عالي الجودة".
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وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال منتدى التنمية الصيني، إنّ "الانتقال من النمو المرتفع إلى النمو العالي الجودة هو الطريق الصحيح"، مشيرة إلى أنّ الصين "مصمّمة على القيام بذلك".

غير أنّها حذّرت من أنّ "هذا التحوّل لن يكون سهلاً"، موضحة أنّه "في ظلّ مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تحاكي السوق، يمكن للصين أن تنمو بشكل أسرع بكثير" من الاعتماد على "سيناريو العمل كالمعتاد"، وفقاً للنص الرسمي لخطابها.

وأشارت إلى أنّه ينبغي على بكين اتخاذ "إجراءات قوية" لتقليل كمية المساكن غير المكتملة وإفساح المجال أمام "تصحيحات مبنية على السوق" في قطاع العقارات المثقل بالديون.

كذلك، أكدت أنّه يتعيّن على السلطات تعزيز "القوة الشرائية" عبر تعزيز نظام التقاعد في الصين واتخاذ خطوات أخرى لتحسين نظام الضمان الاجتماعي الضخم.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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