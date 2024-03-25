لأوّل مرة منذ 10 سنوات.. البطالة تتراجع في تركيا

Advertisement

سجّل معدل البطالة في تركيا أدنى مستوىً له في السنوات الـ10 الأخيرة، وذلك بعد أن تراجع إلى 9.4% خلال العام الماضي 2023.وجاء ذلك بحسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الإثنين، بشأن أرقام البطالة في البلاد للعام الماضي.وتظهر الأرقام أنّ البطالة انخفضت من 10.4 % خلال العام 2022، بينما سجّلت نسبة 8.9% في العام 2013.وأوضحت الأرقام التي نشرتها الهئية الإحصائية أنّ عدد العاطلين عن العمل انخفض عام 2023، بنسبة 318 ألف شخص مقارنةً بعام 2022، وبلغ العام الماضي 3 ملايين و264 ألف شخص.(المادين نت)