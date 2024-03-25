أسعار النفط تخفض أرباح «سينوبك» الصينية

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انخفضت الأرباح السنوية لشركة الصين للبترول والبتروكيميائيات (سينوبك) بنسبة 13 في المائة في عام 2023، متأثرة بتراجع أسعار النفط والغاز على الرغم من الحصول على دعم من تعافي الطلب على الوقود.وأعلنت أكبر شركة لمعالجة الوقود في الصين، عن صافي دخل قدره 58.3 مليار يوان (8 مليارات دولار) للعام الماضي، حسبما ذكرت في إشعار إلى بورصة شنغهاي، وذلك بالمقارنة مع 66.2 مليار يوان في عام 2022، وفق ما ذكرت «بلومبرغ».وانخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 17 في المائة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى انخفاض قيمة إنتاج الحفر لشركة «سينوبك» ولكنه خفض أيضاً تكاليف النفط الخام.(الشرق الأوسط)