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إقتصاد

الذهب يعاود الإرتفاع.. وهذه أسعاره

Lebanon 24
25-03-2024 | 10:54
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الدلالات على خفض أسعار الفائدة.
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وارتفع الذهب 0.3 بالمئة إلى 2171.42 دولار للأونصة.
 
وصعدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.73 دولار.

كما كسبت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 بالمئة إلى 2172.50 دولار للأونصة.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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