الذهب يعاود الإرتفاع.. وهذه أسعاره

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الدلالات على خفض أسعار الفائدة.وارتفع الذهب 0.3 بالمئة إلى 2171.42 دولار للأونصة.