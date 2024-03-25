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إقتصاد
الين يرتفع والدولار يتراجع.. ماذا عن البيتكوين؟
Lebanon 24
25-03-2024
|
12:00
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تراجع الدولار، خلال تعاملات الاثنين، في ظل مخاطر تدخل السلطات اليابانية في سعر الصرف ورفع تقوده الحكومة الصينية لليوان.
وارتفع الين نحو 0.1 بالمئة وبلغ 151.29 للدولار في أحدث التعاملات بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 151.86 الأسبوع الماضي وبالقرب من أدنى مستوى في 32 عاما عند نحو 152 للدولار الذي سجله في 2022.
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وساعد ارتفاع الين على دفع مؤشر الدولار للانخفاض بنسبة 0.16 بالمئة إلى 104.26 نقطة.
واستعادت العملات الأوروبية بعض قوتها الاثنين بعد انخفاضها الأسبوع الماضي إذ ارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.19 بالمئة إلى 1.0828 دولار ليبتعد عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.31 بالمئة إلى 1.264 دولار بعدما انخفض بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي.
وزاد الدولار الأسترالي 0.31 بالمئة إلى 0.6535 دولار.
وقفزت البتكوين 5.4 بالمئة إلى 66900 دولار بعدما انخفضت بنحو تسعة بالمئة منذ تسجيلها مستوى قياسيا فوق 73800 دولار في 14 آذار.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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