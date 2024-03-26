قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.. أسعار الذهب على حالها

حافظت أسعار الذهب على مكاسبها التي حققتها أمس الاثنين حيث ظل المستثمرون حذرين قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.



من المتوقع أن يظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي سيصدر يوم "الجمعة العظيمة"، أن التضخم ربما ظل مرتفعاً بشكل غير مريح في شباط.

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واستقر السعر الفوري للذهب عند 2172.97 دولار للأونصة حتى الساعة 8:15 صباحاً في سنغافورة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% يوم الاثنين. كان مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري ثابتاً. ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة والبلاتين، في حين ارتفع معدن البلاديوم.(بلومبرغ)