الفقر يتصاعد في إيطاليا

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أظهرت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، الاثنين، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في إيطاليا، ارتفع في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشر سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.وأفاد المعهد أن عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع"، أي الذين لا يتمكنون من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.75 مليون أو 9.8 بالمئة من السكان.ويزيد مستوى الفقر هذا بشكل طفيف عن مستوى 9.7 بالمئة في عام 2022، ويعتبر الأعلى منذ بدء سلسلة تسجيل البيانات الحالية في عام 2014. (سكاي نيوز عربية)