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إقتصاد

مؤشر نيكي يمشي عكس التيار

Lebanon 24
26-03-2024 | 04:57
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لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق، الثلاثاء، إذ عوض تأثير مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق، انخفاضات أسهم قيادية مثل "فاست ريتيلنغ" مالكة سلسلة متاجر "يونيكلو" وأسهم "نيسان موتور".
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وكانت أكبر ثلاثة أسهم داعمة لنيكي في قطاع أشباه الموصلات، وتصدرتها "طوكيو إلكترون" العملاقة المتخصصة في معدات صناعة الرقائق، إذ اقتفت أثر نظيرتها الأميركية "إنفيديا" التي حققت ارتفاعا قياسيا.

وأنهى مؤشر نيكي تداولات اليوم منخفضا 0.04 بالمئة إلى 40398.03 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 بالمئة.(سكاينيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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