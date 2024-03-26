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إقتصاد

لمحبي الشوكولا.. الأسعار ارتفعت إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
26-03-2024 | 09:51
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قفزت العقود الآجلة للكاكاو إلى مستوى غير مسبوق فوق الـ 10 آلاف دولار للطن في نيويورك، موسعةً بذلك موجة تاريخية من الصعود شهدت بالفعل تضاعف الأسعار هذا العام وهو ما يرفع تكلفة الشوكولا.
 
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وقفزت العقود الآجلة بنسبة تصل إلى 4.5 بالمئة لتصل إلى 10,080 دولارًا في نيويورك الثلاثاء - وهو مستوى بدا غير وارد قبل بضعة أشهر. كما شهد مؤشر فني للأسعار - وهو مقياس يستخدمه المتداولون لتحديد مستويات التشبع بالشراء - دخوله منطقة التشبع بالشراء لمعظم الشهرين الماضيين، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الكاكاو.
 
إن ارتفاع أسعار الكاكاو يعتبر خبراً سيئاً للمستهلكين إذا استمر صانعو الشوكولا في تحميل التكاليف على المستهلكين أو بيع ألواح شوكولاتة أصغر حجماً أو تحتوي على كمية أقل من الكاكاو. عطلة عيد الفصح القادمة هي فترة ذروة استهلاك الشوكولا، والفارق الزمني بين أسواق السلع الأساسية وأسواق التجزئة يعني أن وطأة التأثير على المتسوقين لا تزال تنتظرهم.

هناك مخاوف من أن يزداد وضع العرض سوءًا، حيث إن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة - التي تهدف إلى وقف بيع المنتجات التي تدمر الغابات في المتاجر - قد تجعل من الصعب على صانعي الشوكولا في التكتل الأوروبي تأمين الإمدادات.
 
ويتحول التركيز الآن على محصول غرب إفريقيا القادم منتصف الموسم، وهو الأصغر بين حصادين سنويين. ذكرت بلومبرغ أن منظم السوق الرئيسي في ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو، يتوقع انخفاضه هذا الموسم.

وقال تقرير هايتاور في مذكرة: "لا يزال وضع الإمداد في غرب إفريقيا ضيقًا للغاية مع اقتراب موعد حصاد منتصف الموسم الأسبوع المقبل، ولا يزال هذا يدعم أسعار الكاكاو".

يسعى منتجون آخرون، مثل البرازيل والإكوادور، إلى زيادة الإنتاج لكن الأمر يستغرق بضع سنوات قبل أن تنتج أشجار الكاكاو المزروعة حديثًا حبوبًا - مما يؤخر تخفيف الضغط على الإمدادات العالمية المتوترة. (سكاي نيوز عربية)
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