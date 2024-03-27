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إقتصاد
في بلد عربي.. ليتر البنزين يقترب من الدولار!
Lebanon 24
27-03-2024
|
01:00
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ضمن حزمة قرارات لمعالجة الازدحام المروري في البلاد، أقرّت الحكومة العراقية زيادة على أسعار البنزين.
وفي بيان للحكومة العراقية، قرر مجلس الوزراء في جلسة، أمس الثلاثاء، رفع سعر البنزين المحسن بنسبة (95 أوكتان) من 650 دينار إلى 850 ديناراً لليتر الواحد بما يعادل، 65 سنتاً أميركياً، كذلك البنزين الممتاز (98 أوكتان) من 1000 دينار إلى 1250 ديناراً، حوالي 95 سنتاً أميركياً، ابتداءً من مطلع شهر أيار المقبل.
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بينما لم يشهد البنزين العادي (قليل الاوكتان) أي زيادة ليبقى عند 450 دينار قرابة، نحو 34 سنتاً أميركياً.
ويأتي قرار رفع أسعار الوقود بهدف تشجيع النقل الجماعي للموظفين لتقليل الازدحام المروري واعتماد استخدام الغاز للسيارات كوقود بديل للسيارات أقل تكلفة في ظل وجود أكثر من ثمانية ملايين سيارة تتسبب باختناقات مرورية وتؤثر على قطاعات اقتصادية عدة.(cnbc)
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