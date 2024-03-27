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إقتصاد

في يوم واحد.. أسهم شركة تسلا تكسب 16 مليار دولار!

Lebanon 24
27-03-2024 | 04:00
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في جلسة أمس الثلاثاء، أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر جماعية مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم هذا الأسبوع لتقييم المسار المحتمل لمعدلات الفائدة في العام الحالي.

إذ أنه من المقرر صدور قراءة شهر شباط لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي، يوم الجمعة عندما تكون الأسواق الأميركية مغلقة بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة.
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وقد تؤدي القراءة القوية إلى هز توقعات السوق بشأن توقيت خفض الفائدة.

وأظهرت البيانات التي صدرت أمس ازدياد طلبيات السلع المصنعة طويلة الأمد أكثر من المتوقع في شباط ، في حين أظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات أولية على الانتعاش.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:
تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.08% أي ما يعادل 31 نقطة في جلسة الثلاثاء مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي ليغلق عند مستويات 39282 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي لينهي سلسلة مكاسب يومية من 5 جلسات.

كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي.

وبلغ حجم التداول في جلسة الثلاثاء 10.4 مليار سهم في البورصات الأميركية، أي أقل من المتوسط البالغ 12.2 مليار في آخر 20 يوم تداول.

أسهم Tesla
ارتفع سهم Tesla بنسبة 2.9% في جلسة الثلاثاء لتضيف الشركة 16 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد وتصعد من الترتيب 15 إلى 14 عالمياً على حساب بنك JPMorgan.

وجاءت هذه المكاسب بعدما قام الرئيس التنفيذي للشركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك بمنح سائقي سيارة Tesla تجربة لمدة شهر واحد لتكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة للعملاء الحاليين والجدد في الولايات المتحدة.

أسهم UPS

تراجع سهم United Parcel Service بأكثر من 8% أمس الثلاثاء ليتكبد أكبر خسارة يومية في نحو شهرين بعد إعلان الشركة عن توقعاتها لعام 2026. (cnbc)

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