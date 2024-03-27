Advertisement

إقتصاد

أكبر بنك استثماري في مصر يعزّز حضوره في السّعودية

Lebanon 24
27-03-2024 | 13:53
A-
A+
Doc-P-1180046-638471660865810736.jpg
Doc-P-1180046-638471660865810736.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يخطط أكبر بنك استثماري في مصر لزيادة عدد موظفيه في السعودية بمقدار الثلث خلال العام الجاري، لينضم إلى المؤسسات المالية الأخرى التي عززت عملياتها بالمملكة وسط موجة من نشاطات إبرام الصفقات.

,قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لـ"إي إف جي القابضة" في مقابلة، إن المجموعة نقلت عدداً من كوادرها رفيعة المستوى إلى المملكة، وخصصت ميزانية لزيادة عدد الموظفين بنسبة 30%، إلى 47 شخصاً.
Advertisement

أضاف: "نأمل في تنفيذ خططنا الكبيرة في زيادة حصتنا في السوق، سواء في مجال الوساطة المالية أو الخدمات المصرفية الاستثمارية، من خلال المزيد من الصفقات. نحن بحاجة إلى مزيد من التركيز هناك".

وترى "إي إف جي"، التي قدمت المشورة في اكتتابي "أديس القابضة" و"أرامكو" في السنوات الأخيرة، أن الرياض سوق "مهمة للغاية"، ليس فقط بسبب السيولة المتوفرة وقاعدة المستثمرين، ولكن أيضاً بسبب مجموعة الصناعات المتاحة. (بلومبرغ)


المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:16 | 2024-03-27
12:10 | 2024-03-27
11:24 | 2024-03-27
11:12 | 2024-03-27
10:24 | 2024-03-27
09:03 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24