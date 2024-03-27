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إقتصاد
أكبر بنك استثماري في مصر يعزّز حضوره في السّعودية
Lebanon 24
27-03-2024
|
13:53
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يخطط أكبر بنك استثماري في مصر لزيادة عدد موظفيه في السعودية بمقدار الثلث خلال العام الجاري، لينضم إلى المؤسسات المالية الأخرى التي عززت عملياتها بالمملكة وسط موجة من نشاطات إبرام الصفقات.
,قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لـ"إي إف جي القابضة" في مقابلة، إن المجموعة نقلت عدداً من كوادرها رفيعة المستوى إلى المملكة، وخصصت ميزانية لزيادة عدد الموظفين بنسبة 30%، إلى 47 شخصاً.
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أضاف: "نأمل في تنفيذ خططنا الكبيرة في زيادة حصتنا في السوق، سواء في مجال الوساطة المالية أو الخدمات المصرفية الاستثمارية، من خلال المزيد من الصفقات. نحن بحاجة إلى مزيد من التركيز هناك".
وترى "إي إف جي"، التي قدمت المشورة في اكتتابي "أديس القابضة" و"أرامكو" في السنوات الأخيرة، أن الرياض سوق "مهمة للغاية"، ليس فقط بسبب السيولة المتوفرة وقاعدة المستثمرين، ولكن أيضاً بسبب مجموعة الصناعات المتاحة. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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