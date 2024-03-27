المغرب.. توقع بارتفاع الاستثمارات 3 مرات

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يتوقع المغرب تضاعف الاستثمارات في القطاع الصناعي ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 100 مليار درهم (نحو 9.88 مليار دولار) في 2026، بحسب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في تصريح لـ"الشرق"، الذي توقع أن ترتفع إيرادات القطاع إلى تريليون درهم العام المقبل.واعتمد المغرب العام الماضي ميثاق استثمار جديد يقدم تحفيزات تصل إلى 30% من إجمالي المشروع، وذلك بهدف رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035.ويشهد المغرب طلباً استثمارياً خلال الفترة الماضية، ما دفعه إلى توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية، استعداداً لاستقبال مشاريع جديدة.(بلومبرغ)