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إقتصاد

لأول مرة.. "فولفو" تنتج آخر سيارة تعمل على الديزل

Lebanon 24
27-03-2024 | 15:30
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أعلنت شركة فولفو السويدية إنتاج سيارتها الأخيرة بمحرك ديزل هذا الأسبوع، منهية حقبة صناعة محركات الديزل لديها، سعيا منها لتصنيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030.

وخرجت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات XC90 عن الخط في مصنع تورسلاندا في السويد مساء الثلاثاء، لتكون آخر سيارة تمتلك محركا لوقود الديزل تنتجها فولفو.
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وتعمل شركة فولفو للسيارات على التخلص التدريجي من هذه التكنولوجيا على الرغم من هدوء الطلب العالمي على السيارات الكهربائية في الوقت الراهن، إلا أنها ستستمر في تصنيع السيارات بمحركات البنزين.

وفي عام 2017، أصبحت شركة فولفو للسيارات أول شركة تصنيع سيارات كبرى تلتزم بالتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري فقط، ومنذ ذلك الحين قدمت العديد من النماذج الهجينة والكهربائية بالكامل. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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