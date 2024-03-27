19
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
22
o
جبيل
17
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
موديز: فرنسا غير قادرة على خفض العجز العام
Lebanon 24
27-03-2024
|
16:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأربعاء أنه "من غير المرجح" أن تحقق فرنسا هدفها خفض العجز العام إلى 2.7 في المئة بحلول عام 2027.
واعتبرت موديز أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024 غير كافية "لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها".
Advertisement
وذكرت موديز في بيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 "يجعل من غير المحتمل" أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، "كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في أيلول".(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل لبناني شهير يتعرّض لأزمة صحية تُدخله المستشفى.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يتعرّض لأزمة صحية تُدخله المستشفى.. شاهدوا الصور
02:40 | 2024-03-27
27/03/2024 02:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تستعرض سيارتها الفارهة (صور)
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تستعرض سيارتها الفارهة (صور)
05:49 | 2024-03-27
27/03/2024 05:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سوق العقارات: هذه حال الأسعار والشقق "اللقطة" في بيروت والمناطق
Lebanon 24
سوق العقارات: هذه حال الأسعار والشقق "اللقطة" في بيروت والمناطق
04:00 | 2024-03-27
27/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ترتكب مجزرة في الناقورة.. 4 شهداء إثر قصف عنيف وهذه تفاصيل ما جرى!
Lebanon 24
إسرائيل ترتكب مجزرة في الناقورة.. 4 شهداء إثر قصف عنيف وهذه تفاصيل ما جرى!
13:18 | 2024-03-27
27/03/2024 01:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
7 شهداء بغارة إسرائيلية ليلا على الهبارية.. وفيديوهات وصور حصرية تكشف هول المجزرة
Lebanon 24
7 شهداء بغارة إسرائيلية ليلا على الهبارية.. وفيديوهات وصور حصرية تكشف هول المجزرة
00:00 | 2024-03-27
27/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:44 | 2024-03-27
بعد الإصلاحات المنفّذة.. مصر توافق على ميزانية ضخمة للبلاد
15:30 | 2024-03-27
لأول مرة.. "فولفو" تنتج آخر سيارة تعمل على الديزل
14:16 | 2024-03-27
المغرب.. توقع بارتفاع الاستثمارات 3 مرات
13:53 | 2024-03-27
أكبر بنك استثماري في مصر يعزّز حضوره في السّعودية
12:10 | 2024-03-27
بالليرة.. إليكم آخر جدول بأسعار الفاكهة والخضار في لبنان
11:24 | 2024-03-27
هذه تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر آذار
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
27/03/2024 23:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
27/03/2024 23:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
27/03/2024 23:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24