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إقتصاد
صفقة بقيمة 362 مليون يورو.. "رينو" ستقلص حصتها في "نيسان"
Lebanon 24
28-03-2024
|
04:00
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تنوي شركة السيارات الفرنسية Renault بيع حصة تبلغ نحو 2.5% من أسهم Nissan اليابانية في صفقة قد تدر ما يصل إلى 362 مليون يورو.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تتخلص فيها "رينو" من أسهمها في "نيسان" بعدما باعت حصة قدرها 5% في كانون الأول الماضي.
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وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط "رينو" لخفض حصتها في نيسان إلى 15%، من الحصة البالغة 43%، كجزء من اتفاق العام الماضي لتقليص حجم الشراكة بينهما.
بدورها، أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية Nissan Motors ، عن خطة تقدر بمليارات الين لإعادة شراء أسهمها من شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو إس إيه".
وأعلنت شركة "نيسان موتور المحدودة"، أمس الأربعاء، أنها ستستحوذ على أسهمها الخاصة بقيمة 59.484 مليار ين من شركة "رينو"، اليوم الخميس الموافق 28 من آذار.
وتلقت نيسان إشعاراً من "رينو" يعرض بيع 280 مليوناً و690 ألف من أسهم "نيسان"، وقررت الاستحواذ على 100 مليون و242 ألفا و900 سهم. (cnbc)
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