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إقتصاد

الربط الكهربائي الأردني العراقي يدخل الخدمة السبت المقبل

Lebanon 24
28-03-2024 | 16:00
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أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، الخميس، أن خط الربط الكهربائي مع العراق سيدخل الخدمة اعتبارا من السبت المقبل.

 جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير عام الشركة (مقدم خدمة الطاقة بالمملكة) أمجد الرواشدة، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

 وذكر الرواشدة أن "الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية، وعلى جهد 132 كيلو فولت (13 ميغاواط)، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن".

 فيما نقلت الوكالة الأردنية عن وزارة الكهرباء العراقية، تأكيدها إكمال تشغيل الخط الكهربائي العراقي الأردني، محددة الموعد ذاته لدخول الخدمة.

 ووقع الأردن والعراق في شباط الماضي وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية، بقدرة 40 ميغاواط في المرحلة الأولى.

 ويعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مقارنة مع الاستهلاك الفعلي، البالغ أزيد من 23 ألف ميغاواط، مقارنة مع إنتاج بلغ سابقا 19 ألف ميغاواط.

( الأناضول)
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