مكاسب وول ستريت تؤثر بشكلٍ إيجابيّ على أسهم آسيا

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ارتفعت الأسهم في آسيا يوم الجمعة بعد أن أداء فصلي قوي للأسهم الأميركية وسط توقعات بأن أكبر اقتصاد في العالم سيكون قادراً على تحقيق هبوط سلس.وارتفعت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية والبر الرئيسي الصيني، مع إغلاق أغلب أسواق المنطقة بما في ذلك أستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة، في عطلة عامة.وجاءت المكاسب بعد أن أرسل متداولو وول ستريت مؤشر "إس آند بي 500" إلى المستوى القياسي الـ22 هذا العام بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في حالة جيدة. أذهل ارتفاع قيمة الأسهم الأميركية بمقدار 4 تريليونات دولار في ثلاثة أشهر فقط المتشائمين، في حين ترك مجموعة من الاستراتيجيين يتدافعون لتحديث مستهدفاتهم لعام 2024. (بلومبرغ)