نزاع غير مسبوق على النفط في غيانا بين 3 شركات

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وسط مطالبتهما بحق الشفعة، دمجت شركتا "إكسون موبيل" و"سينوك" (Cnooc) دعاوى التحكيم ضد صفقة استحواذ "شيفرون" المقترحة على "هيس" (Hess)، والتي من شأنها السماح لعملاق النفط الأميركي بدخول مربع "ستابروك" للنفط في غيانا.وأشار الإفصاح إلى أن "شركتي "شيفرون" و"هيس" تعتقدان أن مطالبات "إكسون موبيل" و"سينوك" لا تستند على أساس موضوعي". وتابع أن "هيس" "تعتزم الدفاع بقوة عن موقفها في إجراءات التحكيم، وتتوقع أن تؤكد هيئة التحكيم أن حق الشفعة لـ(ستابروك) لا ينطبق على عملية الاندماج".ويعد النزاع حول عَقد كُتب قبل أكثر من عِقد أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث لشركات النفط الكبرى ويهدد بتعطيل صفقة استحواذ "شيفرون" البالغة 53 مليار دولار على "هيس". وأشارت "هيس"، في البيان التنظيمي، إلى أن "إكسون" نشرت بيان في تشرين الأول "يوضح دعمها" للصفقة قبل أن تتراجع عن ذلك بعد ستة أشهر.(بلومبرغ)