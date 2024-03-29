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إقتصاد

بحثًا عن مصادر جديدة للدخل.. ليبيا تتجه لتقليل الإعتماد على النفط

Lebanon 24
29-03-2024 | 04:55
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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد الحويج، عن استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الدخل في البلاد، بهدف تقليل اعتماد الدولة على صادرات النفط إلى 40%.
وحسب موقع "بوابة الوسط"، جاء هذا الإعلان خلال لقاء مع مؤسسة "بيكر" للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية، التي جمعت أيضا مستثمرين ورجال أعمال من مختلف القطاعات.
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تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك دعم وتسهيل الاستثمار في القطاعات المستهدفة.
وشهد اللقاء أيضًا استعراضًا لقانون الاستثمار والمزايا الممنوحة للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في القطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة.

وأكد الوزير الليبي أهمية الشراكة الطويلة الأمد مع الشركات العالمية لتحقيق هذه الأهداف، ودعا إلى مشاركة مؤسسة "بيكر" في تطوير البنية التحتية لتعزيز التجارة والاستثمار، خاصة في السوق الأفريقية. (سبوتنيك)
 
المصدر: سبوتنيك
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