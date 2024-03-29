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إقتصاد
انخفاض طفيف بسعر صرف الدولار.. هذا ما سجّله صباح اليوم
Lebanon 24
29-03-2024
|
05:00
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الجمعة، ما بين 89250 و89550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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