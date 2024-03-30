إنتاج النفط الخام الأميركي يتراجع خلال شهر كانون الثاني الماضي

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تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في كانون الثاني إلى 12.533 مليون برميل في اليوم، بتراجع ستة بالمئة عن كانون الأول ، بعد طقس بارد عطل بعض الإنتاج.وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن إنتاج النفط الخام في تكساس انخفض أيضا في كانون الثاني إلى 5.361 مليون برميل في اليوم، في نزول بنحو خمسة بالمئة عن الشهر السابق، وانخفض الإنتاج في نورث داكوتا نحو 13 بالمئة إلى 1.122 مليون برميل في اليوم.وكانت مخزونات النفط الخام والبنزين في قد ارتفعت الولايات المتحدة، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 آذار.