ستاندرد اند بورز تعدل النظرة المستقبلية لـ عُمان إلى إيجابية

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عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية بدعم تحسن المركز المالي في البلاد، وذلك مع تأكيد تصنيفها عند "BB+/B".وقالت الوكالة، الجمعة، إن سلطنة عمان تواصل القيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية إلى تحقيق كفاءة تشغيلية وأوضاع مالية أقوى للمؤسسات المملوكة للدولة.وذكرت الوكالة في بيانها أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس وجهة نظرها بتحسن الميزانية العمومية لحكومة سلطنة عمان.كما أكدت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد يؤدي إلى تقلص المديونية بشكل أسرع من المتوقع في الكثير من المؤسسات المملوكة للدولة.