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إقتصاد

ستاندرد اند بورز تعدل النظرة المستقبلية لـ عُمان إلى إيجابية

Lebanon 24
30-03-2024 | 05:00
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عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية بدعم تحسن المركز المالي في البلاد، وذلك مع تأكيد تصنيفها عند "BB+/B".

وقالت الوكالة، الجمعة، إن سلطنة عمان تواصل القيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية إلى تحقيق كفاءة تشغيلية وأوضاع مالية أقوى للمؤسسات المملوكة للدولة.
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وذكرت الوكالة في بيانها أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس وجهة نظرها بتحسن الميزانية العمومية لحكومة سلطنة عمان.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد يؤدي إلى تقلص المديونية بشكل أسرع من المتوقع في الكثير من المؤسسات المملوكة للدولة.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن تحافظ سلطنة عمان على علاقات جيدة مع جيرانها وأن تحافظ على دورها المعتاد كونها طرفا محايدا ووسيطا في المنطقة.
وتتوقع الوكالة أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان اثنين بالمئة في المتوسط سنويا بين 2024-2027.
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