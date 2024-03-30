Advertisement

إقتصاد

"ستاندرد اند بورز" تعدل النظرة المستقبلية للمغرب إلى إيجابية

Lebanon 24
30-03-2024 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1181014-638473903817364968.jpg
Doc-P-1181014-638473903817364968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية للمغرب إلى إيجابية، وذلك على خلفية تحسن مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، بجانب إصلاح الميزانية.

وأكدت الوكالة في بيانها، تصنيف المغرب عند "BB+/B".
Advertisement

وقالت "ستاندرد آند بورز" إنها تعتقد أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاحات الميزانية ستسهم في تشكيل إعادة اقتصاد المغرب.
وأضافت في بيانها: "نؤكد كذلك على تصنيفنا الائتماني السيادي للنقد المحلي والأجنبي على الأجلين الطويل والقصير في المغرب عند "BB+/B".
وتعتقد "ستاندرد آند بورز" أن الإصلاحات في المغرب ستستغرق بعض الوقت حتى تؤتي ثمارها بالكامل، إلا أنها رجحت أن تظل ندرة المياه عاملا يقوض النمو في السنوات المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المغربي سيستفيد من تطوير مشاريع كبرى في ظل كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم 2030.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:28 | 2024-03-30
05:02 | 2024-03-30
05:00 | 2024-03-30
04:21 | 2024-03-30
04:07 | 2024-03-30
02:45 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24