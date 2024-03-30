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إقتصاد
هذا ما سجله سعر صرف الدولار اليوم
Lebanon 24
30-03-2024
|
05:02
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89250 و 89550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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