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إقتصاد

هذا ما سجله سعر صرف الدولار اليوم

Lebanon 24
30-03-2024 | 05:02
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89250 و 89550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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