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إقتصاد
مشروع جديد بين مايكروسوفت و"أوبن إيه.آي".. كم بلغت كلفته؟
Lebanon 24
30-03-2024
|
11:30
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أفاد تقرير، الجمعة، بأن شركتي مايكروسوفت وأوبن إيه.آي تخططان لمشروع إنشاء مركز بيانات قد تصل تكلفته إلى 100 مليار دولار، سيتضمن حاسوبا فائقا يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى "ستارجيت".
ونقل موقع "ذي إنفورميشن" عن مشاركين في محادثات خاصة بشأن المقترح قولهم إن مايكروسوفت ستكون على الأرجح مسؤولة عن تمويل المشروع الذي سيكون أكثر كلفة 100 مرة من بعض أكبر مراكز البيانات الحالية.
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وقال تقرير الموقع إنه من المتوقع تدشين المرحلة المقبلة من تحديثات الذكاء الاصطناعي الرئيسية لـ"أوبن إيه.آي" بحلول أوائل العام المقبل، وإن المديرين التنفيذيين في مايكروسوفت يتطلعون إلى تدشين "ستارغيت" في وقت قريب قد يكون في 2028.
وأضاف التقرير أن الحاسوب المقترح، والذي من المقرر أن يكون في الولايات المتحدة، سيكون الأكبر في سلسلة من المرافق التي تتطلع الشركتان إلى بنائها على مدى السنوات الست المقبلة.
وقال الموقع إنه استقى معلومة الكلفة الأولية البالغة 100 مليار دولار من شخص تحدث إلى سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه.آي" ومن شخص اطلع على بعض تقديرات مايكروسوفت للكلفة الأولية. ولم يحدد الموقع هذه المصادر.
ونشر ألتمان وموظفو مايكروسوفت أجهزة حاسوب فائقة عبر خمس مراحل، وستارجيت سيكون المرحلة الخامسة.
وتعمل مايكروسوفت على حاسوب فائق أصغر حجما من المرحلة الرابعة لـ"أوبن إيه.آي"، وتستهدف الشركة تدشينه في 2026 تقريبا، وفقا لتقرير الموقع.
وجاء في التقرير أن مايكروسوفت وأوبن إيه.آي في منتصف المرحلة الثالثة من الخطة المؤلفة من خمس مراحل، وجانب كبير من كلفة المرحلتين التاليتين مخصص لشراء شرائح الذكاء الاصطناعي اللازمة. (سكاي نيوز عربية)
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