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إقتصاد
صباح اليوم.. إليكم تسعيرة صرف الدولار
Lebanon 24
31-03-2024
|
04:40
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السّوق الموازية صباح اليوم تراوحًا بين 89300 و89500 ل.ل للدولار الواحد.
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