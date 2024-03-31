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إقتصاد

في السعودية.. رقم قياسي جديد لإنفاق الزوار خلال 2023

Lebanon 24
31-03-2024 | 08:25
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سجل إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية من الخارج رقما قياسيا خلال العام 2023، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي السعودي الأولية الخاصة ببند السفر في ميزان المدفوعات، بإنفاق يصل إلى 135 مليار ريال (نحو 36 مليار دولار).
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ويعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ السعودية فيما يتعلق بإنفاق الزوار القادمين من الخارج، ويمثل هذا الإنفاق نسبة نمو قدرها 42.8 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وتصدرت السعودية قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023 مقارنة بالعام 2019 للدول الكبرى سياحياً، محققةً ارتفاعاً بنسبة 56 بالمئة في عدد السياح الوافدين في العام 2023، مقارنة بعام 2019، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر كانون الثاني 2024.

كما حظيت المملكة في وقت سابق بإشادات دولية واسعة من قبل منظمة السياحة العالمية "UN Tourism" والمجلس العالمي للسفر والسياحة " WTTC" نظيرًا لوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج خلال العام 2023، حيث أثنت المنظمتان على الجهود الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة.

وفي أيلول 2023، قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في مقابلة مع بلومبرغ، إن المملكة تستهدف جذب 70 مليون سائح أجنبي سنويا بحلول عام 2030، ارتفاعا من الهدف السابق البالغ 50 مليون زائر.
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