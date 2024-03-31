21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين تسجل رقماً ضخماً جداً!
Lebanon 24
31-03-2024
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين نموًّا مطردًا في الشهرين الأول والثاني من عام 2024، بلغ 2.15 تريليون يوان (نحو 303 مليار دولار).
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت خلال الفترة المذكورة بلغ 2.15 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 15.3 بالمئة على أساس سنوي وفقا لبيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية.
Advertisement
وارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية في جميع أنحاء الصين بنسبة 14.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.82 تريليون يوان، ما أسهم بنسبة 22.4 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين.
وارتفع عدد المتسوقين عبر الإنترنت في الصين إلى أكثر من 914 مليون شخص بنهاية شهر كانون الأول 2023.
وهذا العدد يمثل نحو 83.8 بالمئة من إجمالي مستخدمي الانترنت في البلاد، وفقا لتقرير صادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية، والذي أكد استمرار نمو صناعة التجارة الإلكترونية ودعمها للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستهلاك.
وبحسب ليو يو لين، رئيس مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية، فقد اشترى أكثر من 150 مليون مستهلك من جيل الألفية منتجات صينية عصرية خلال 2023، مما يعكس اهتمام الشباب بالثقافة الصينية التقليدية وتوسع العلامات التجارية المحلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن صاروخ لـ"حزب الله".. إقرأوا ما قيل عنه!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن صاروخ لـ"حزب الله".. إقرأوا ما قيل عنه!
05:05 | 2024-03-31
31/03/2024 05:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه "آخر "نصيحة إيرانية" لـ"حزب الله".. "أمر حاسم" يلوحُ في الأفق
Lebanon 24
هذه "آخر "نصيحة إيرانية" لـ"حزب الله".. "أمر حاسم" يلوحُ في الأفق
12:00 | 2024-03-31
31/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرر الانفصال عنها بعد عامين من علاقتهما.. من هو "حب حياة" زينة مكي؟
Lebanon 24
قرر الانفصال عنها بعد عامين من علاقتهما.. من هو "حب حياة" زينة مكي؟
08:15 | 2024-03-31
31/03/2024 08:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضدّ "حزب الله".. المعطيات مهمة!
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضدّ "حزب الله".. المعطيات مهمة!
03:00 | 2024-03-31
31/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سرقة من نوع آخر" في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"سرقة من نوع آخر" في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
00:17 | 2024-03-31
31/03/2024 12:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:40 | 2024-03-31
المركزي الإسرائيلي يطالب بمزيد من الوضوح حول الإنفاق الدفاعي
11:53 | 2024-03-31
ماذا لو اختار الفيدرالي الأميركي عدم خفض الفائدة هذا العام؟
08:25 | 2024-03-31
في السعودية.. رقم قياسي جديد لإنفاق الزوار خلال 2023
04:40 | 2024-03-31
صباح اليوم.. إليكم تسعيرة صرف الدولار
04:18 | 2024-03-31
للسفر من دون تأشيرة.. رومانيا وبلغاريا تنضمان إلى منطقة شنغن
03:30 | 2024-03-31
وزارة الاتصالات تحارب موزعي الخدمات غير الشرعية.. القرم لـ"لبنان24": الدولة ستنافس لأجل المواطن
فيديو
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
01/04/2024 02:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
01/04/2024 02:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
02:48 | 2024-03-25
01/04/2024 02:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24