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إقتصاد

مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين تسجل رقماً ضخماً جداً!

Lebanon 24
31-03-2024 | 09:54
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سجلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين نموًّا مطردًا في الشهرين الأول والثاني من عام 2024، بلغ 2.15 تريليون يوان (نحو 303 مليار دولار).

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت خلال الفترة المذكورة بلغ 2.15 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 15.3 بالمئة على أساس سنوي وفقا لبيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية.
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وارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية في جميع أنحاء الصين بنسبة 14.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.82 تريليون يوان، ما أسهم بنسبة 22.4 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين.

وارتفع عدد المتسوقين عبر الإنترنت في الصين إلى أكثر من 914 مليون شخص بنهاية شهر كانون الأول 2023.

وهذا العدد يمثل نحو 83.8 بالمئة من إجمالي مستخدمي الانترنت في البلاد، وفقا لتقرير صادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية، والذي أكد استمرار نمو صناعة التجارة الإلكترونية ودعمها للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستهلاك.

وبحسب ليو يو لين، رئيس مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية، فقد اشترى أكثر من 150 مليون مستهلك من جيل الألفية منتجات صينية عصرية خلال 2023، مما يعكس اهتمام الشباب بالثقافة الصينية التقليدية وتوسع العلامات التجارية المحلية.
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